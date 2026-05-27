Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 и 29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и V Евразийском экономическом форуме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В Астане 28 мая глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого — «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, приведет примеры отечественного опыта в этой сфере.

Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 29 мая, включает около двух десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других.