Беларусь хотела бы иметь продвинутые, серьезные отношения с Алжиром. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с председателем Национального народного собрания Парламента Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагимом Бугали, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя зарубежного гостя на белорусской земле, Президент пожелал, чтобы этот визит был плодотворным с профессиональной точки зрения. «Но, самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди», — отметил Александр Лукашенко.

«Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения. Может быть, самые лучшие из всех стран Африки», — сказал глава государства.

Президент обратил внимание, что в Северной, Центральной, Южной Африке у Беларуси есть страны-партнеры, при содействии которых планируется расширить сотрудничество со всем Африканским регионом. «Было бы очень неплохо, если бы одной из таких стран был Алжир», — продолжил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что во время его официального визита в Алжир в декабре 2025 года и переговоров с Президентом страны Абдельмаджидом Теббуном он убедился, что экономики двух государств абсолютно сопрягаемы. «Мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же в свою очередь можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся», — сказал он.

Глава государства рассказал, что встреча с лидером Алжира оставила у него самое большое впечатление по итогам визита. «Это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует», — уверен Александр Лукашенко. Он попросил передать от него самые добрые и теплые пожелания Абдельмаджиду Теббуну.

По словам белорусского лидера, при формировании дорожной карты сотрудничества был предусмотрен ряд конкретных мероприятий. «Очень хотелось бы, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы. Во-вторых, стали фундаментом наших отношений, — подчеркнул Президент. — Когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены. Очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов».

«Как влиятельного человека в Алжире я прошу вас: посмотрите на отдельные наши производства в промышленности, сельском хозяйстве. Двери открыты везде, — обратился к гостю Александр Лукашенко. — И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий».