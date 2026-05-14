Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хератом, передает корреспондент БЕЛТА.

«Рад с вами встретиться. Есть о чем поговорить. У нас с вами давние отношения, и мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря — если говорить об экономике — одной-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество. Я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки», — сказал глава государства.

«Мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя «дорожную карту», план наших взаимоотношений. Экономика — это база любых отношений. Поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые хорошие отношения», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он добавил, что странам в сфере экономики надо определиться, что им интересно и нужно друг у друга: «План наших отношений, пусть он будет из трех-четырех пунктов, — не важно. Но его надо иметь. Для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться».

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь — страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством, и Шри-Ланке могут быть интересны соответствующие сферы. «Всем, чем мы богаты, вы можете располагать. Можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться», — сказал Президент.

Глава внешнеполитического ведомства Шри-Ланки в свою очередь поблагодарил белорусского лидера за возможность встретиться и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. «Как вы правильно отметили, наши страны взаимодействуют друг с другом достаточно продолжительное время — с 2000 года. Мы надеемся, что в ходе текущего визита мы сможем дальше продвинуться в развитии наших двусторонних отношений, в том числе в экономической сфере», — сказал Виджита Херат.