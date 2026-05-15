Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам VI Форума медийного сообщества Беларуси и XXII Национального конкурса «Золотая Литера». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



Глава государства отметил, что эти мероприятия объединяют талантливых журналистов и молодое поколение авторов в творческом стремлении сделать информационную повестку ярче, острее и актуальнее.

«Сегодня эти знаковые для отечественной медиаиндустрии события являются площадкой принятия эффективных решений в интересах информационного суверенитета родной Беларуси. Убежден, что с опорой на лучший опыт и новые технологические возможности, пониманием ценности мира и национального единства вы делаете все, чтобы наши смыслы и идеи звучали громко и убедительно», — говорится в приветствии.

Александр Лукашенко всем пожелал плодотворного общения, интересных дискуссий и неиссякаемой энергии для воплощения в жизнь оригинальных проектов.