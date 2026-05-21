Беларусь ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил, передает корреспондент БЕЛТА.



Вопрос главе государства касался нервной реакции Запада на данную тренировку, которую вполне можно назвать «ядерной истерией». Президента спросили, каков был истинный посыл при организации и проведении тренировки.

«Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Никому не угрожаем. Ни в коем случае. Но если не дай бог… Мы церемониться не будем», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, в Беларуси видят нервную реакцию Запада на проведение совместной с Россией тренировки ядерных сил. В частности, министр обороны докладывал главе белорусского государства о летательных аппаратах, самолетах войск НАТО, которые барражируют вдоль границ Беларуси и внимательнейшим образом наблюдают, что там происходит. Беларусь в свою очередь также наблюдает за ситуацией в соседних странах на определенную глубину. Для этого имеются соответствующие средства обнаружения и наблюдения, причем, как подчеркнул Александр Лукашенко, самые передовые и солидные, используемые в том числе во взаимодействии с Россией. «Поэтому мы тоже видим, что там происходило», — обратил внимание глава государства.

«Эта их истерия понятна. Но напрасна», — отметил Президент, выразив уверенность, что вскоре «все успокоится и вернется на круги своя». Ведь подобного рода мероприятия проводятся генеральными штабами сторон ежеквартально. «Поэтому беситься не надо», — заметил в адрес стран Запада белорусский лидер.

Возможно, такая реакция связана с участием в тренировке президентов Беларуси и России, предположил Александр Лукашенко. «Наверное, переживают по поводу того, что в этих учениях принимают участие президенты. Если хотите, это сигнал. Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться», — сказал он. Логично, что для выработки навыков использования ядерного оружия, овладения им в совершенстве необходимо проводить тренировки. Так поступают все государства, которые имеют на вооружении ядерное оружие. «В противном случае, зачем это оружие, если им не уметь пользоваться? А чтобы уметь, надо тренироваться. Все очень просто», — констатировал он.

Президент обратил внимание, что в проводимых мероприятиях нет ничего особо нового. Более того, Александр Лукашенко не раз публично заявлял: «Мы готовимся к войне». «Не будет этой войны — ну и слава богу, что ее не будет. Мы не хотим этой войны. Но мы помним уроки 1939-1941 годов. Вы помните, что аж до Москвы фашисты дошли. Почему? Потому что одни верили, что война начнется, а другие сомневались, думали, что это дезинформация. Поэтому на всякий случай мы готовимся по полной программе. А уже будет война или нет — это не от нас зависит», — сказал глава государства.

«Тихая, спокойная, красивая, зеленая страна, как вы видите. Мы готовы и дальше так жить. Но если будет осуществлена агрессия… Те, кто служит, они должны первыми стать на защиту того, что мы сегодня имеем, защитить наших женщин, любимых, детей, внуков и нашу страну, такую зеленую и красивую», — подчеркнул Александр Лукашенко.