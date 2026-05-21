Вопрос главе государства касался нервной реакции Запада на данную тренировку, которую вполне можно назвать «ядерной истерией». Президента спросили, каков был истинный посыл при организации и проведении тренировки.
«Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Никому не угрожаем. Ни в коем случае. Но если не дай бог… Мы церемониться не будем», — подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, в Беларуси видят нервную реакцию Запада на проведение совместной с Россией тренировки ядерных сил. В частности, министр обороны докладывал главе белорусского государства о летательных аппаратах, самолетах войск НАТО, которые барражируют вдоль границ Беларуси и внимательнейшим образом наблюдают, что там происходит. Беларусь в свою очередь также наблюдает за ситуацией в соседних странах на определенную глубину. Для этого имеются соответствующие средства обнаружения и наблюдения, причем, как подчеркнул Александр Лукашенко, самые передовые и солидные, используемые в том числе во взаимодействии с Россией. «Поэтому мы тоже видим, что там происходило», — обратил внимание глава государства.
«Эта их истерия понятна. Но напрасна», — отметил Президент, выразив уверенность, что вскоре «все успокоится и вернется на круги своя». Ведь подобного рода мероприятия проводятся генеральными штабами сторон ежеквартально. «Поэтому беситься не надо», — заметил в адрес стран Запада белорусский лидер.
Возможно, такая реакция связана с участием в тренировке президентов Беларуси и России, предположил Александр Лукашенко. «Наверное, переживают по поводу того, что в этих учениях принимают участие президенты. Если хотите, это сигнал. Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться», — сказал он. Логично, что для выработки навыков использования ядерного оружия, овладения им в совершенстве необходимо проводить тренировки. Так поступают все государства, которые имеют на вооружении ядерное оружие. «В противном случае, зачем это оружие, если им не уметь пользоваться? А чтобы уметь, надо тренироваться. Все очень просто», — констатировал он.
Президент обратил внимание, что в проводимых мероприятиях нет ничего особо нового. Более того, Александр Лукашенко не раз публично заявлял: «Мы готовимся к войне». «Не будет этой войны — ну и слава богу, что ее не будет. Мы не хотим этой войны. Но мы помним уроки 1939-1941 годов. Вы помните, что аж до Москвы фашисты дошли. Почему? Потому что одни верили, что война начнется, а другие сомневались, думали, что это дезинформация. Поэтому на всякий случай мы готовимся по полной программе. А уже будет война или нет — это не от нас зависит», — сказал глава государства.
«Тихая, спокойная, красивая, зеленая страна, как вы видите. Мы готовы и дальше так жить. Но если будет осуществлена агрессия… Те, кто служит, они должны первыми стать на защиту того, что мы сегодня имеем, защитить наших женщин, любимых, детей, внуков и нашу страну, такую зеленую и красивую», — подчеркнул Александр Лукашенко.