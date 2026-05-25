Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 мая подписал указ №170 о награждении орденом Матери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены 72 жительницы Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. В их числе представительницы сферы легкой промышленности, сельскохозяйственных организаций, социальной сферы, лесного хозяйства, торговли, учреждений культуры, образования, здравоохранения, домохозяйки.

Среди награжденных — работница Столинской центральной районной больницы Елена Бондарчук, комплектовщик деталей игрушек фабрики «ПП Полесье» Татьяна Кручко, полевод сельхозпредприятия «Парахонское» Зоя Лавренчук, страховой агент представительства «Белгосстраха» по Гомелю Екатерина Вегеро, мастер леса Добрушского лесничества Ольга Верховец, аппаратчик пастеризации цеха мороженого предприятия «Ингман мороженое» Ирина Корнеева, специалист по сопровождению программного обеспечения сельхозпредприятия «Голынка» Ольга Дишко, учитель средней школы №38 Гродно Наталья Микулич, сборщик обуви предприятия «Легпромразвитие» Тамара Луканович.