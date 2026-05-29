Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Астане для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

В повестке заседания Высшего Евразийского экономического совета около двух десятков вопросов. Главы государств в узком и расширенном составах обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других.