Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Астане для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.
В повестке заседания Высшего Евразийского экономического совета около двух десятков вопросов. Главы государств в узком и расширенном составах обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других.
Накануне, 28 мая, Александр Лукашенко принял участие в V Евразийском экономическом форуме, главная тема которого — «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». В своем выступлении глава государства детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел конкретные примеры внедрения ИИ в реальный сектор экономики и высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках Евразийского экономического союза.