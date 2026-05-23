Президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко примет участие в церемонии приведения к военной присяге личного состава 72-го объединенного учебного центра (ОУЦ) подготовки прапорщиков и младших специалистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Военную присягу на плацу 72-го ОУЦ в торжественной обстановке принесут около 2,5 тыс. военнослужащих нового пополнения и около 160 резервистов.
Как сообщалось ранее, на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований этой весной планировалось направить около 10 тыс. человек.