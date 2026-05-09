Президент Беларуси Александр Лукашенко присутствует на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.



Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву 8 мая. Накануне торжества в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава белорусского государства провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи белорусский лидер высказался о значении праздника и назвал Победу великим достоянием.

«Это такое наше достижение. Наши предки в свое время спасли от коричневой чумы не только Европу — весь мир. Ясно, что было бы не только с нами, проиграй эту войну наши предшественники. Это наше великое достояние. Мы из этого исходим. Это достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза. Воевали же все (пускай не до всех война дошла) и погибали десятками, сотнями, тысячами», — сказал Александр Лукашенко.

По возвращении в Минск Президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице.

