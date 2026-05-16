Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что этот день — праздник для олимпийских чемпионов и начинающих спортсменов, работников отрасли и миллионов любителей активного образа жизни.
«В стране созданы все условия для занятий физической культурой и спортом, формирования сильной и здоровой нации. Многочисленные победы наших атлетов на крупнейших мировых первенствах вызывают чувство гордости за Беларусь и способствуют патриотическому воспитанию молодежи, — подчеркнул Президент. — В этом заслуга тысяч специалистов, которые приумножают славные традиции отечественного спорта и массового физкультурного движения».
Александр Лукашенко поблагодарил работников и ветеранов отрасли за профессионализм и преданность делу.
Глава государства пожелал всем бодрости духа, неиссякаемой энергии, мира, добра и новых достижений.
Работникам и ветеранам физической культуры и спорта Республики Беларусь
Дорогие друзья!
Поздравляю с Днем работников физической культуры и спорта.
Это праздник олимпийских чемпионов и начинающих спортсменов, работников отрасли и миллионов любителей активного образа жизни.
В стране созданы все условия для занятий физической культурой и спортом, формирования сильной и здоровой нации. Многочисленные победы наших атлетов на крупнейших мировых первенствах вызывают чувство гордости за Беларусь и способствуют патриотическому воспитанию молодежи.
В этом заслуга тысяч специалистов, которые приумножают славные традиции отечественного спорта и массового физкультурного движения.
Благодарю работников и ветеранов отрасли за профессионализм и преданность делу.
Желаю вам бодрости духа, неиссякаемой энергии, мира, добра и новых достижений.
Александр Лукашенко,
16 мая 2026 года.