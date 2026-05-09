Президент Беларуси Александр Лукашенко традиционно в праздник 9 Мая принимает участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в Минске возложил венок к монументу Победы. Вместе с Александром Лукашенко участниками церемонии стали трое его сыновей.

К памятнику легли также венки и цветы от руководителей республиканских органов госуправления, представителей Всебелорусского народного собрания и Национального собрания Республики Беларусь, судебного корпуса, ветеранских организаций, силовых структур, общественных объединений и политических партий, активистов из числа представителей общественности.

