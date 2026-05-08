Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.





По приглашению Президента России Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Планируется также встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе.

По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице.