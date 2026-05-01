Президент Беларуси Александр Лукашенко в Праздник труда знакомится с перспективами развития отечественного тракторостроения, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства в поле в Минском районе продемонстрировали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора BELARUS-5425 8-го тягового класса мощностью 542 л.с.

«Ну что за чудо-трактор ты обещал?» — с такими слова по приезде на поле в Минском районе Александр Лукашенко обратился к премьер-министру Александру Турчину.

Глава государства сразу поинтересовался у специалистов, как себя в работе показывает новый трактор. В настоящее время эта модель пока еще только проходит испытания.

Принципиальный вопрос от Президента: сколько надо таких BELARUS-5425 — самых мощных тракторов — для белорусских аграриев. Ведь не на каждом поле нужна подобная техника. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что будет достаточно 300 единиц.

По завершении испытаний МТЗ начнет поставки этой техники в хозяйства.

Александр Лукашенко также жестко предупредил насчет качества: «Упаси Господь, у вас будет некачественная техника. Техника должна быть качественная. Уделите этому особое внимание».

Глава государства отметил, что хочет, чтобы технику МТЗ покупали именно из-за хорошего качества. «Опуститься мы не можем. Это наш бренд», — подчеркнул он.

«Трактор должен быть качественный. Гарантия — минимум 5 лет. А потом и шесть, и семь. Будем потихоньку поднимать», — добавил Президент.

«Будем считать, что вы произвели «космический корабль». Смотрите, не опозорьтесь с качеством», — сказал Александр Лукашенко чиновникам насчет нового трактора.

На сегодняшний день представленный главе государства трактор — самый мощный в классической компоновке. По своему техническому уровню он соответствует всем тенденциям современного тракторостроения и призван составить конкуренцию аналогичным зарубежным моделям. Он в том числе оснащен устройством переключения передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительной гидросистемой и системой автоматического вождения. Топливный бак на 900 л обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 т и 12 т.

Трактор создан на основе отечественных комплектующих. Доля комплектующих изделий собственного производства МТЗ составляет 76,9%, производства иных предприятий республики — 15,8%, производства предприятий СНГ — 1,8%, комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья — 5,5%.

Вниманию главы государства также представят прицепные агрегаты к данному трактору: плуг полунавесной оборотный 14-корупусный производства ОАО «Минойтовский ремонтный завод»; пневматическая зерновая сеялка производства ОАО «Лидагропроммаш»; полуприцеп специальный хозяйственный производства ОАО «Вороновская сельхозтехника».

Сам трактор будет выполнять работы с агрегатом почвообрабатывающим многофункциональным АПМ-12 производства СООО «Элезер».

