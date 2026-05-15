Фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!», приуроченный ко Дню семьи, собрал на сцене самых маленьких артистов детских садов и школ Будакошелевщины.





С приветственным словом обратилась заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, поблагодарив родителей за то, что именно они закладывают фундамент добра и справедливости, с которым их дети пойдут по жизни.

«Для каждого из нас семья – это отчий дом и оберег, а для ребенка – целый мир, где его любят просто потому, что он есть», – отметила Людмила Адамовна. Отдельные слова благодарности адресовала педагогам, воспитателям и руководителям кружков – тем, кто зажигает искорки талантов.

На сцене развернулся настоящий калейдоскоп детского творчества. Вокальные номера исполнили Дарина Братикова из детского сада №2 райцентра, дуэт Полины Дьячковой и Даниила Губанова из Коммунаровского детского сада, а также Илья Солоненко из Уваровичской школы.

Яркие хореографические номера продемонстрировали танцевальные коллективы дошкольного центра развития ребенка, Коммунаровского детского сада, Уваровичской школы, а также детских садов №1 и №3 г. Буда-Кошелево.



Попробовали себя юные артисты и в чтении стихов, театральном искусстве. Евгений Агеев, Анна Крупенькина из Кривского детского сада и воспитанники детского сада №3 выступили со стихами и театральными постановками. Особый восторг у зала вызвали модные показы, подготовленные ребятами Чеботовичской школы и детского сада №1.

Завершился фестиваль исполнением Гимна семье, что стало трогательной нотой праздника, напоминающего, что мир держится на семье, а семья – на любви и детском смехе.



Елизавета Малая

Фото автора