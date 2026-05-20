В Гомеле прошел областной конкурс профессионального мастерства «Педагог дополнительного образования – 2026». Участие в нем приняли 25 педагогов со всех районов Гомельщины. После отборочных этапов в финал вышли только семеро.

Конкурсантам предстояло пройти несколько серьезных испытаний: самопрезентация «Мое педагогическое кредо», решение педагогических ситуаций, защита образовательного методического комплекса, а также проведение занятия с незнакомой аудиторией.

По итогам всех испытаний первое место завоевала наша землячка – заведующая отделом музыкально-хореографического и театрального творчества Уваровичского ЦДТ, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь, образцового ансамбля танца «Мiлавiца» Людмила Кабаева. Со всеми задачами она справилась блестяще и была признана лучшим педагогом дополнительного образования в Гомельской области.

Подготовила Елизавета Малая

Фото из архива Гомельского областного Дворца творчества детей и молодежи