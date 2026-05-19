В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 19 мая:

— на 146 км а/д Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 70 км/ч;

— на 177 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового — 70 км/ч;

— в районе дома №37 по проспекту Речицкому в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч.

— в районе дома №48 по ул. Советской в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 0 по 4 км а/д Р-150 «Хутор – Гомель». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч.

