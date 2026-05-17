Подготовка кадров на условиях целевой подготовки увеличивает шанс поступить на желаемую специальность и гарантирует трудоустройство. Молодежь сегодня охотно выбирает такую траекторию получения профессии.

На сайте Министерства образования опубликовали информацию о количестве мест для получения высшего образования на условиях целевой подготовки. В 2026 году абитуриентам доступно около 6,3 тыс. целевых мест в 34 вузах страны. Полный список можно изучить здесь.

К примеру, в БГУ самый массовый «целевой» набор запланирован по специальности «Правоведение». Выделено 35 мест, заказчиками кадров выступают: Управление Следственного комитета по Минской области, которое готово в перспективе трудоустроить 17 юношей и 8 девушек, а также Министерство внутренних дел, где потребность в кадрах составляет 10 человек.

На специальность «Таможенное дело» выделили 18 мест, кадры будут готовить для Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской региональной и центральной, Могилевской и Оперативной таможни.

Есть спрос и на журналистов. Для их целевой подготовки выделено 11 мест. Среди заказчиков: газета «Прамень», Солигорский телевизионный канал, «Столичное телевидение», «Второй национальный телеканал», Национальная телерадиокомпания, ТРК «Телерадиокомпания «Брест», редакция газеты «Маяк» (Березовский район).

Также утверждены целевые места по педагогическим специальностям в колледжах. Со списком можно ознакомиться по ссылке. Приведем несколько примеров.

Так, больше всего целевых мест выделено в Лидском колледже ГрГУ им. Я. Купалы. Под заказ отделов образования Вороновского, Щучинского, Лидского, Новогрудского, Сморгонского, Молодечненского районов подготовят 30 человек по специальности «Дошкольное образование».

Полоцкий колледж ВГУ им. П. М. Машерова обучит 25 ребят на условиях целевой подготовки по специальности «Начальное образование». Дипломированные специалисты получат работу в Бешенковичском, Верхнедвинском, Витебском, Глубокском, Городском, Миорском, Полоцком, Поставском, Ушачском, Чашникском, Шарковщинском, Шумилинском, Островецком, Мядельском районах, Новополоцке и Витебске.

– Интерактивная карта для абитуриентов поможет подобрать место учебы, будущую работу и найти контакты заказчиков кадров, – отметили в ведомстве.

Для заключения договора о целевой подготовке необходимо обращаться непосредственно в организации‑заказчики, а также уточнять детали в приемных комиссиях вузов.

По вопросам вступительной кампании можно получить консультации и на горячих линиях, которые с апреля работают в вузах и Министерстве образования.

Режим работы «горячей линии» Министерства образования в будние дни – с 9.00 до 18.00, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00. В вузах консультирование проводят по собственному графику, уточнить контакты можно по ссылке.

