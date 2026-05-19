Глобальных изменений в порядке проведения итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах по сравнению с прошлым учебным годом нет. Об этом журналистам сообщила начальник управления общего среднего образования — заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Каржова отметила, что основная задача, которая стоит перед системой образования в части выпускной кампании, — это сделать ее максимально прозрачной, позволяющей объективно определить знания учащихся. «Выпускная кампания 2026 года этим требованиям отвечает. Приняты все необходимые нормативно-правовые акты, никаких глобальных изменений в сравнении с прошлым учебным годом в этой выпускной кампании учащихся не ожидает», — подчеркнула она.

В этом году в 11-х классах обучается свыше 58 тыс. учащихся. Им предстоит сдать два централизованных экзамена. Первый централизованный экзамен пройдет 26 мая, выпускники сдадут предмет по выбору. «Перечень предметов сохранился таким же, как и в прошлом году, за исключением того, что появился учебный предмет «История Беларуси в контексте всемирной истории» вместо «Истории Беларуси» и «Всемирной истории». Второй централизованный экзамен состоится 29 мая — сдавать будут русский или белорусский язык по выбору учащегося», — проинформировала начальник управления.

По ее словам, те ребята, которые по уважительной причине не смогут принять участие в централизованном экзамене в основные сроки, например, заболеют или будет иная уважительная причина, смогут пройти централизованный экзамен в резервные дни. Даты резервных дней для централизованного экзамена также определены — 20 июня можно будет сдать предмет по выбору, 22-го — русский или белорусский язык. Определены пункты проведения централизованного экзамена — это те же 144 пункта, которые были и в прошлом году. Среди них 30 учреждений высшего образования, 57 учреждений общего среднего образования, а также 57 колледжей. «Доставка в пункты проведения централизованного экзамена будет осуществляться централизованно в сопровождении педагогического работника. Если речь идет об учащихся из сельских населенных пунктов, будут, как правило, использоваться школьные автобусы. Если речь идет о городских населенных пунктах, дети будут добираться общественным транспортом, но в сопровождении педагогических работников», — отметила Ирина Каржова.

Она акцентировала внимание на том, что в пунктах проведения централизованного экзамена созданы безопасные условия для пребывания учащихся. «Обеспечен пропускной режим. Допуск в пункт проведения централизованного экзамена осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность, и пропуска в данный пункт. Ничего нового в этом плане нет. Все организационные вопросы были отработаны с учащимися 11-х классов в рамках репетиционного централизованного экзамена», — добавила представитель Минобразования.