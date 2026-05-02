В учреждениях общего среднего образования выпускные вечера пройдут 12 июня. Об этом сообщил начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виктор Довнар, пишет sb.by.

Как отметил спикер, к проведению праздника, как и в прошлом году, подготовлены методические рекомендации. В них определены основные подходы и направления организации выпускных вечеров — от сценарных решений до всех необходимых организационных вопросов.

— Основной площадкой для проведения выпускных традиционно станут школы. Вместе с тем, если возможности учреждения ограничены, например из-за большого количества выпускников или особенностей застройки, мероприятие может быть перенесено в социокультурные учреждения. Речь идет о театрах, кинотеатрах, домах культуры и центрах творчества. Такое решение принимается по согласованию с местными исполнительными органами, — уточнил Виктор Довнар.

В Министерстве образования подчеркивают, что выпускной вечер остается прежде всего праздником для детей. В его программе предусмотрены торжественная часть и традиционный развлекательный блок — дискотека, конкурсы и другие активности. Организацию мероприятий обеспечивают учреждения образования при поддержке родителей.

Также в рамках праздника может проводиться встреча рассвета — как символ вступления выпускников во взрослую жизнь.

— Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. Ее обеспечат совместно с правоохранительными органами и сотрудниками МЧС, — акцентировал спикер. — Сохраняется и тенденция проведения единых выпускных в рамках района или города. В прошлом году такой формат был впервые опробован в Заводском районе Минска, а в этом году планируется проведение общегородских мероприятий по районам столицы. Масштабные городские выпускные проходят и в регионах.

В 2026 году школы оканчивают 58 884 одиннадцатиклассника. В ведомстве отмечают: всё делается для того, чтобы этот день надолго остался в памяти выпускников.