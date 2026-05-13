В Беларуси нет риска распространения хантавирусной инфекции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство здравоохранения.



«В связи с отсутствием ареала распространения переносчика Andes virus — длиннохвостого рисового хомячка — на территории Европы и Азии, в Республике Беларусь отсутствуют риски формирования потенциала для распространения инфекции», — заявили в Минздраве.

Для недопущения завоза хантавируса Andes на территорию республики в пунктах пропуска на Государственной границе Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль прибывающих лиц.

