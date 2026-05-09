«Сегодня мы собрались у Вечного огня, чтобы склонить головы перед величием духа нашего народа и вспомнить тех, кто подарил нам право на жизнь, — обратился к участникам митинга председатель облисполкома Иван Крупко. — 81 год прошел с того дня, когда залпы орудий возвестили миру о победе над фашизмом, однако время бессильно стереть из памяти ту цену, которую заплатил за свободу наш народ, наша родная земля».

Беларусь потеряла на войне каждого третьего. Гомельщина приняла на себя один из самых тяжелых ударов войны, подчеркнул губернатор:

«Мы знаем цену человеческой жизни. Цену разрушенных городов. Истинную цену мира и спокойствия на наших улицах. Мы получили свою цветущую родину из заботливых рук поколения Победителей. Наш священный долг — передать эту прекрасную землю своим детям».