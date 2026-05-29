Особое внимание в юго-восточном регионе уделяется созданию разнообразной и качественной туристической инфраструктуры. На конец 2025 года в области функционировало 82 гостиницы, а также 52 санаторно-курортных и специализированных средства размещения.

В топ-5 туробъектов Гомельщины входят Дворцово-парковый ансамбль, Национальный парк «Припятский», стоянка первобытного человека и монастырь в Юровичах, усадьба Козелл-Поклевских в Жлобинском районе и Туров Житковичского района.

Культурное наследие региона представлено 16 элементами в Государственном списке историко-культурных ценностей Республики Беларусь и 5 элементами в Списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Имеются маршруты патриотической, религиозной направленности, востребован событийный туризм – проводятся уникальные традиционные обряды и фестивали.

