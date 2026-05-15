Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в выездном семинаре для председателей Советов депутатов базового уровня Гомельской области.

Участники мероприятия посетили районный лицей, где были представлены проекты учреждения образования. В том числе, инженерный класс, созданный совместно с «Белоруснефть» для пополнения кадрового резерва предприятия.

В Речицкой ЦРБ депутаты ознакомились с работой медицинского класса районной гимназии, с которой налажено тесное сотрудничество по профориентационной деятельности среди учащихся.

О механизме взаимодействия Речицкого государственного технического колледжа по программе госзаказ с организациями и предприятиями района и области рассказал участникам семинара во время их визита в учреждение образования его директор Александр Гутников.

Финальной точкой семинара стало пленарной заседание, на котором заместитель председателя райисполкома Марина Балынская озвучила информацию о моделях профориентационной работы в образовательном пространстве Речицкого района.

В завершении мероприятия Екатерина Зенкевич поздравила всех присутствующих С Днем семьи и вручила памятный подарок Татьяне Мишуровой, многодетной матери.

«Материнство — это высокая миссия, а воспитание нескольких детей — ежедневный труд, заслуживающий глубокого уважения и признания. Благодаря таким семьям, как Ваша, крепнут нравственные устои нашего общества и обеспечивается связь поколений. Желаем Вашей дружной семье стабильности, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и новых поводов для гордости за своих детей. Пусть государственная поддержка и внимание окружающих всегда сопутствуют Вам!»- отметила в своем поздравлении сенатор.