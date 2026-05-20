Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, совершенствование военно-прикладной подготовки, формирование активной гражданской позиции и верности долгу по защите Отечества.

В районном этапе принимают участие команды центральной районной больницы, СП «АМИПАК»-ОАО, отдела образования райисполкома и РУП «Белоруснефть-Особино».

На протяжении всех этапов игры участники должны пройти ряд испытаний. Они уже представили свои визитные карточки в виде роликов, в которых рассказали о своих организациях, их роли в обществе, дружном коллективе и гражданской позиции.

Сегодня команды принимали участие в интеллектуальном турнире «Мы помним! Мы гордимся!», посвященном истории Великой Отечественной войны. И, надо отметить, показали достойные результаты.

Далее следуют испытание «Готов к труду и обороне» по сдаче нормативов ГТО и военно-спортивные соревнования «Вместе к победе!»

Команда-победитель представит наш район на областном этапе.

Подготовила Наталья Логунова

Фото из архива участников