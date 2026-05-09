В преддверии 9 Мая корреспондент «Авангарда» поинтересовалась у подрастающего поколения, что они знают о Великой Отечественной войне и Дне Победы. И вот что мы услышали из уст детей.

Мирослава ТИМОШЕНКО, первоклассница:

– Я знаю об этом празднике от дедушки Миши. Его дед, а мой прапрадед Павел Тимошенко защищал нашу Родину, штурмовал Берлин, участвовал в освобождении Варшавы. В то страшное время погибло много людей, детей от голода и рук врага. Я хочу, чтобы на земле был мир и война никогда не повторилась.

Илья ГАНЦЕВИЧ, ученик 7-го класса:

– Для нас, детей, рожденных в мирное время, День Победы не просто праздник. В первую очередь это уважение и благодарность ветеранам, всем, кто воевал и ковал Великую Победу. В моей семье воевали прадеды Сергей Михалков и Михаил Гореликов. Были ранены. Прошли всю войну, дошли до Берлина.

Дарья КУЧЕРОВА, учащаяся гимназии райцентра:

– На уроках много рассказывали о Великой Отечественной войне, и я знаю, через какие тяжелые испытания пришлось пройти нашим солдатам. Слушая эти истории, чувствую признательность за мирное небо. Именно благодаря людям, отстоявшим свободу, мы живем в независимой стране.

Анна ЮДЕНКОВА, гимназистка:

– В моей семье всегда с особым теплом и уважением вспоминают прабабушку. В годы войны она была еще совсем ребенком, но уже тогда видела весь страх и боль потерь. Несмотря на юный возраст, она помогала взрослым, поддерживала их, как могла, и даже оказывала помощь медсестрам, которые спасали жизни солдатам.

Анна ШУГАЙ, семиклассница:

– Мне и моим друзьям посчастливилось видеть людей, прошедших войну. 9 Мая – это день, когда мы с особым трепетом смотрим на ветеранов, на их ордена и медали. День Победы – радостный и одновременно грустный праздник, напоминающий, что мы должны хранить память о Великой Отечественной войне.

Степан ХАЦУЛЕВ, ученик начальной школы:

– Мои два прадедушки Василий Горбач и Михаил Семченко воевали, сражались за то, чтобы мы сегодня жили в мирной стране. Я, к сожалению, не знал их, но в нашем доме бережно хранятся портреты прадедушек. Их мужество и самоотверженность – пример для меня и нашей семьи.

Ирина СНЕЖНАЯ, фото автора