На этот и другие вопросы читателей отвечает заведующий нотариальной конторой Буда-Кошелевского района Елена Гусакова.





– Моя бабушка хочет выдать мне доверенность на получение денежных средств в банке, но она не видит. Как быть в таком случае?

– Если лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, по какой-либо причине (неграмотность, слепота, по болезни) не может подписать документ, по его просьбе за него это может сделать любое другое лицо – рукоприкладчик – в присутствии нотариуса. Текст документа нотариус обязан прочитать ему вслух, за исключением случаев, установленных законодательными актами, и сделать на документе до подписи гражданина отметку о прочтении и причине, по которой доверитель (заявитель, завещатель) не может подписаться лично, а также укажет Ф.И.О. и место жительства рукоприкладчика.

– Подскажите, пожалуйста, могу ли я узнать у нотариуса, было ли составлено завещание на мое имя моим отцом еще при его жизни?

– Нотариусы, уполномоченные должностные лица обязаны соблюдать нотариальную тайну. Нотариальную тайну не составляют сведения: об отмененной доверенности (дата удостоверения и отмены доверенности, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) нотариуса, удостоверившего доверенность, порядковый номер в реестре для регистрации нотариальных действий), об открытии наследственного дела (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) наследодателя, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) нотариуса, открывшего наследственное дело). Сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях могут выдаваться только гражданам и юридическим лицам, от имени, на имя, по поручению либо в отношении которых было совершено нотариальное действие. Учитывая, что завещание является односторонней сделкой, создающей права и обязанности после открытия наследства, справки о завещании выдаются только после смерти завещателя (п. 5 ст. 1040 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Вместе с тем в случае составления завещания на ваше имя такие сведения могут быть предоставлены вам после смерти завещателя и при предоставлении нотариусу свидетельства о его смерти.

– Соседка хочет составить доверенность, но в силу преклонного возраста ей сложно доехать до нотариальной конторы. Может ли нотариус приехать на дом?

– По общему правилу для совершения нотариального действия гражданину необходимо лично явиться к нотариусу. Однако, если у него такой возможности нет, можно воспользоваться услугой вызова нотариуса на дом. Пригласить нотариуса домой или в иное место, где необходимо совершить нотариальное действие, можно по телефону. Также в нотариальную контору может обратиться представитель гражданина, объяснить ситуацию и согласовать дату и время выезда. Вы должны предоставить транспорт для выезда нотариуса к месту совершения нотариального действия. Стоимость выезда составляет одну базовую величину.

Обращаю внимание, что нотариус в обязательном порядке проверит дееспособность соседки, осознает ли она характер своих действий и может ли руководить ими. Если нет, то в удостоверении доверенности будет отказано. В таком случае единственный выход заинтересованным лицам – обратиться в суд с заявлением о признании соседки недееспособной, тогда все действия от ее имени будет совершать опекун.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА