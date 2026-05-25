Возможность дистанционного поступления в высшие учебные заведения страны прокомментировал начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов. Его цитирует БЕЛТА.

Представитель ведомства констатировал, что полностью цифровой формат подачи документов на данный момент не применяется, однако поступающие могут воспользоваться сервисами предварительной регистрации и электронной очереди. Он пояснил, что в большинстве университетов функционируют личные кабинеты абитуриентов, позволяющие заранее дистанционно заполнить заявления, договоры на обучение и загрузить копии документов для оперативной проверки приемной комиссией и получения обратной связи.

При этом спикер подчеркнул, что финальный этап предоставления документов требует исключительно личной явки гражданина. Руководитель управления уточнил, что обязательным условием для зачисления является самостоятельная передача абитуриентом оригиналов аттестата или диплома, паспорта, а также бумажных сертификатов ЦЭ и ЦТ.

«Мы должны получить оригинал документа об образовании, то есть аттестат либо диплом. Паспорт должен предоставить или документ, удостоверяющий личность, лично абитуриент. Сертификаты централизованного экзамена или централизованного тестирования – присутствие абитуриента при подаче документов является обязательным условием», – заметил начальник главного управления.

В заключение эксперт добавил, что современные информационные технологии внедряются преимущественно для администрирования внутренних процессов и регулирования потока людей в пиковые дни приемной кампании. По его словам, эти IT-элементы помогают оперативно корректировать число волонтеров и сотрудников на местах, тогда как классический механизм удаленного зачисления через интернет в вузах сейчас отсутствует.