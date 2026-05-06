В преддверии Дня Победы в районе продолжают открывать новые архитектурные формы, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны.



Год назад на территории Гусевицкого сельсовета появилась малая архитектурная форма «Звезда памяти». Сегодня она дополнилась двумя баннерами, на которых запечатлено то, что происходило на гусевицкой земле в годы Великой Отечественной.

19 августа 1941 года ее оккупировали немецко-фашистские захватчики. Были сожжены дома, разрушены колхозные постройки, немало местных жителей угнано на каторжные работы в Германию. На фронтах сражался 521 житель Гусевицкого сельсовета, 286 из них не вернулись домой. С Победой возвратились 235 человек – каждый отмечен наградами Родины.

Елизавета Малая

Фото из архива Гусевицкого сельсовета