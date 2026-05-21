Комитетом государственного контроля Гомельской области изучаются вопросы качества торгового обслуживания сельского населения, работы стационарных магазинов и автолавок, ассортимента предлагаемых товаров и уровня цен на них.

В целях выявления проблемных вопросов КГК Гомельской области 29 мая проведет горячую телефонную линию.

Граждане с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам 8 (0232) 23-83-66, 8 (0232) 23-83-68 могут сообщить о ненадлежащем торговом обслуживании, несоблюдении режимов работы магазинов и графиков движения автомагазинов, отсутствии в продаже необходимых товаров, несоблюдении санитарных норм и прочих проблемах торгового обслуживания.

Поступившая на горячую телефонную линию информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.