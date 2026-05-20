В соответствии с Указом Главы государства от 17.04.2023 №109 «О контроле за проведением вступительной кампании» в Гомельской области созданы областная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2026 году и комиссии по контролю в учреждениях образования.

Работа Гомельской областной комиссии организована на базе Комитета государственного контроля Гомельской области.

В текущем году централизованные экзамены (ЦЭ) пройдут 26 и 29 мая, централизованное тестирование (ЦТ) – 26 и 29 мая, 2 и 5 июня. Оперативный контроль за их проведением в каждом пункте ЦТ и ЦЭ будут осуществлять сформированные Комитетом госконтроля рабочие мобильные группы.

Для упреждения возможных нарушений областной КГК обращает внимание выпускников, абитуриентов и их родителей на недопустимость проноса или использования в ходе ЦЭ и ЦТ любых предметов кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки с чернилами черного цвета, калькулятора (на тесте по физике и химии). С этого года разрешен к использованию только простой однострочный калькулятор с базовыми арифметическими функциями.

Участникам ЦЭ и ЦТ категорически запрещено: фальсифицировать данные в бланке регистрации и ответов, меняться местами и экзаменационными материалами, просить подсказку у кого‑либо, вносить информацию в бланк ответов после окончания времени испытания, иметь при себе средства связи и электронную технику, выносить из аудитории экзаменационные материалы, листы для рабочих записей, письменные заметки (в том числе и на руке), фотографировать экзаменационный материал, разговаривать между собой. За нарушение порядка проведения испытаний участник будет отстранен (удален) от его сдачи.

Областная комиссия напоминает, что для тех, кто не смог присутствовать на испытаниях по уважительной причине, предусмотрены резервные дни: ЦЭ – 20 и 22 июня; ЦТ – 18, 20 и 22 июня. Регистрация на ЦТ в резервные дни будет осуществляться с 8 по 11 июня. Начало всех испытаний, включая резервные дни, в 11.00.

В целях обеспечения предоставления гражданам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования в КГК Гомельской области открыта «горячая линия» по телефонам 8 (0232) 23-83-85, 8 (0232) 23-83-68 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Комитет государственного контроля Гомельской области