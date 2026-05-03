Комитетом государственного контроля Гомельской области осуществляется контроль за качеством торгового обслуживания населения, проживающего в сельских населенных пунктах.

В целях выявления имеющихся проблем в работе торговых объектов Комитет госконтроля Гомельской области 6 мая проведет горячую телефонную линию.

Граждане с 10.00 до 13.00 по телефонам 8 (0232) 23-83-66, 8 (0232) 23-83-98 могут сообщить о ненадлежащем торговом обслуживании, несоблюдении режимов работы магазинов и графиков движения автомагазинов, отсутствии в продаже необходимых товаров, несоблюдении санитарных норм и других проблемных вопросах в работе торговых объектов и автомагазинов.

Поступившая на горячую телефонную линию информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.

