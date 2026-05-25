В прошлом году работы на отдельных объектах были завершены позже срока, в нынешнем году часть домов также ремонтируется с задержкой. Основная причина – продолжительная зима, из-за чего наружные работы были отложены до благоприятных условий.

Председатель облисполкома Иван Крупко подчеркнул, что графики капитального ремонта должны быть составлены таким образом, чтобы все работы завершались к ноябрю:

«Организовывайте работу и четко соблюдайте установленные сроки», – отметил губернатор.

Кроме того, обсудили вопрос выполнения энергоэффективных мероприятий в многоквартирном жилом фонде. Здесь важно встречаться с населением, проводить тепловизионные обследования и рассказывать жильцам о преимуществах утепления домов, подытожил глава региона.

