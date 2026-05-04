Мусор — самый заметный след пребывания человека на природе. Оставляя за собой бытовые отходы мы не задумываемся о том, что в этом мусоре имеются различные химические соединения, которые отравляют нашу землю, воду, воздух , а также наносят вред нашему здоровью.

Мусор, который остался после отдыха на природе следует уносить или увозить с собой, выбрасывать в место, где его собирают, сортируют и утилизируют. Если позволяет возможность, то обязательно стоит убрать и мусор, оставленный другими людьми, в особенности пластиковые и стеклянные отходы.

Всем гражданам необходимо помнить, что в случае загрязнения леса и иной древесно-кустарниковой растительности наступает административная ответственность по ст. 16.22 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере до десяти базовых величин.

Напоминаем также, что в Правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь указано — рыболовы, осуществляющие любительское рыболовство, обязаны поддерживать надлежащее санитарное состояние рыболовных угодий, не оставлять на их берегах мусор и другие отходы.

Приезжая на рыбалку на автомобиле необходимо его оставлять на расстоянии не менее 30 метров от береговой линии водного объекта. Граждане, которые приезжают в рыболовные угодья просто отдохнуть, также должны убирать после себя мусор и бережно относиться к нашим природным богатствам.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ