Провела заседание заместитель председателя райисполкома, председатель комиссии по делам несовершеннолетних Людмила Кураликова. В работе принял участие помощник прокурора района Иван Кольчевский.



Пьянство родителей, нежелание стать на путь исправления и контролировать времяпрепровождение детей, нарушение правил противопожарной и электробезопасности в жилых помещениях, задолженность за коммунальные услуги – эти и другие проблемные темы были в центре внимания членов комиссии. Не менее актуальным был вопрос распития слабоалкогольных напитков в общественных местах несовершеннолетними. Как пример, молодому человеку, употребившему пиво на улице райцентра, было вынесено предупреждение, а мерой профилактического воздействия стало ограничение досуга сроком на 1 месяц.

Наталья Логунова

Фото автора