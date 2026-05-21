Национальный банк с 1 июня 2026 года выпускает в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Соответствующее постановление правления Нацбанка подписал председатель правления Роман Головченко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.

Выпуск в обращение осуществляется в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению банкноты.

Банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных банкнот номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 рублей, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.

«Новую банкноту покажем позже, но уже сейчас можем сказать, что изменения в дизайне есть», — анонсировали в Нацбанке.