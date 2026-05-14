С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова. Она отметила, что это праздник, который объединяет всех, кто, независимо от профессии и возраста, любит физическую культуру и спорт, ведет активный образ жизни, выбирая движение, сплоченность и волю к победе. В Республике Беларусь уделяется большое внимание развитию отрасли спорта, подготовке специалистов в учебных заведениях, создаются условия для успешного выступления спортсменов на республиканских и международных соревнованиях, повышается мотивация граждан к ведению здорового образа жизни. Людмила Адамовна поблагодарила тренеров, учителей физической культуры и здоровья, ветеранов спорта за достойную работу с молодежью, подготовку юных спортсменов, приобщение к здоровому образу жизни детей и подростков и пожелала им крепкого здоровья, высоких достижений в профессиональной деятельности и побед на спортивных аренах.

Со словами благодарности и наилучшими пожеланиями присоединились начальник районного отдела по ЧС Виталий Казачук, первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Марина Габис, директор ДЮСШ «СПАРТА» Владимир Кирпичев.

Будакошелевщина зажгла не одну плеяду спортивных созвездий, и это достойный повод отметить лучших. За высокий профессионализм, достигнутые успехи в физическом воспитании подрастающего поколения, многолетний вклад в развитие физического воспитания населения благодарности Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета удостоены директор ДЮСШ «СПАРТА» Владимир Кирпичев, заместитель директора по основной деятельности и инструктор-методист учреждения Василий Побединский и Олеся Еремова. За многолетний добросовестный труд, безупречный профессионализм, преданность делу, верность профессии благодарности вручены преподавателям физической культуры и здоровья аграрно-технического колледжа Леониду Семенякину и Андрею Гарбару.

Благодарностью отдела внутренних дел райисполкома за высокий профессионализм, целеустремленность, упорство, личный вклад в развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни отмечены заведующий хозяйством и тренер-преподаватель ДЮСШ «СПАРТА» Владимир Михальцов и Сергей Прокопенко. Тренер-преподаватель учреждения Виктор Столыбко удостоен благодарности военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов за высокий профессионализм, целеустремленность, принципиальность, умение работать на результат, личный пример служения на благо Родины.

За тесное взаимодействие в проведении культурно-зрелищных мероприятий, активную жизненную позицию и в связи с профессиональным праздником – Днем работников физической культуры и спорта благодарственным письмом сектора культуры райисполкома отмечена главный специалист райисполкома Оксана Чечко.

Благодарность районной организации ОО «БСЖ» за активную популяризацию личным примером физической культуры и спорта, высокий уровень профессионализма и гражданской ответственности, женскую мудрость, активную пропаганду миссии женщины объявлена тренеру-преподавателю ДЮСШ «СПАРТА» Елене Рыкуновой. За высокий профессионализм, добросовестный труд, огромный личный вклад в подготовку спортсменов, поддержку спортивных инициатив благодарности районного отдела по ЧС удостоен тренер-преподаватель учреждения Юрий Прокопенко. За личный вклад в реализацию проектов и программ ОО «БРСМ», оказание содействия в реализации государственной молодежной политики на территории Буда-Кошелевского района благодарность районного комитета ОО «БРСМ» вручена тренеру-преподавателю Максиму Никитенко.





За добросовестный труд, подготовку спортсменов резерва и в связи с Днем работников физической культуры и спорта благодарственными письмами ДЮСШ «СПАРТА» отмечены ветераны педагогической деятельности Виктор Журавлев и Михаил Свиридов, учителя физической культуры и здоровья Губичской, Дуравичской, Гусевицкой школ, СШ №1 и начальной школы райцентра Аркадий Маркутов, Сергей Василенко, Сергей Демов, Владимир Хлебоказов и Игорь Лукьянцев.

Свои музыкальные поздравления тем, кто любит физическую культуру и спорт, тренерам и руководителям, начинающим и ветеранам, всем, кому дорог и близок спорт, дарили артисты районного Дома культуры.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото автора