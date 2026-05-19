С 18 мая в районе проводится профилактическая акция по совершенствованию мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.





Мероприятие продлится по 24 мая. Основная его задача – содействовать снижению количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В ОВД райисполкома напоминают, что возраст привлечения к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропов или их аналогов, наступает с 16 лет. За это по ч. 3 ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафа до 10 базовых величин. А если гражданин совершает данное правонарушение повторно в течение года, его ожидает уголовная ответственность по ст. 328-2 в виде штрафа, ареста или ограничения свободы сроком до 2 лет.

Размещающим рекламу интернет-магазинов по продаже наркотиков и психотропов «трафаретчикам» за порчу чужого имущества по ст. 11.2 КоАП предусмотрен штраф до 30 базовых величин. В случае если несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к административной ответственности (16 лет), штраф в размере до 10 базовых величин на основании ч. 1 ст. 103 КоАП получат его родители.

Напоминаем, что за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов без цели сбыта по ст. 328 Уголовного кодекса предусмотрены ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет (ч. 1). За те же действия, но с целью сбыта, следует наказание от 2 до 8 лет со штрафом или без него. Если же замешаны группа лиц или должностное лицо с использованием служебных полномочий, можно получить от 6 до 15 лет со штрафом либо без штрафа. Такие же сроки получат и те, кто попытается сбыть наркотические и психотропные вещества на территориях учреждений образования, организаций здравоохранения, лечебно-трудовых профилакториев, воинских частей, исправительных учреждений, арестных домов, мест сопровождения под стражей или проведения массовых мероприятий. А также те, кто попытается реализовать их заведомо несовершеннолетнему.

По информации ОВД райисполкома подготовил Евгений Коновалов