16 мая православные вспоминают мученицу Мавру, в народном календаре – Мавра-рассадница. В этот день принято было изготавливать обереги, употреблять крапиву в пищу и избавляться от старой посуды. Существовали и строгие запреты, нарушение которых, по поверьям, могло привести к разорению и одиночеству. Давайте разберемся, как следует провести этот день, чтобы избежать бед.
Что нельзя делать
- Заниматься уборкой в этот день считалось неблагоприятным, так как вместе с пылью и грязью можно «вымести» из дома благосостояние.
- Шум от ремонтных работ мог разгневать Домового, что, по поверьям, приносило беспокойство всем домочадцам.
- 16 мая не рекомендовалось отправляться за дорогими покупками из-за высокого риска обмана. Поход в магазин или на рынок стоило ограничить приобретением лишь самого необходимого, например, продуктов.
- Разбитая, треснувшая посуда или утварь с потускневшим рисунком считались источником неприятностей и безденежья, поэтому от них предстояло избавиться.
- Чтобы не лишиться будущего урожая, в день Мавры-рассадницы мужчинам не полагалось работать в огороде. Посадками и поливом должны были заниматься исключительно женщины.
- Приглашать гостей на ночь считалось рискованным, так как они могли стать причиной семейных размолвок. Прощаясь с гостем, нельзя было провожать его на пороге, иначе отношения могли испортиться.
- Избегайте сплетен, чтобы не навредить своей репутации, и не хвастайтесь, чтобы не навлечь на себя сглаз.
- Погружение в печаль в этот день могло, по поверьям, привести к тоске до конца года.
- Пролитое утром молоко сулило, по старинным поверьям, около 40 бед.
- Чтобы избежать ссор со второй половинкой, утром обязательно следовало позавтракать.
Что можно делать
- День благоприятен для огородничества, особенно для посадки капусты
- День считался удачным для общения, восстановления старых дружеских связей или заведения новых знакомств. Особое внимание советовали уделить пожилым людям, которые могли нуждаться в поддержке.
- Если в семье назревали конфликты, вечерний ужин рекомендовали завершить чаепитием с пирогами и медом, что, по поверьям, помогало восстановить мир и согласие.
- Для привлечения достатка в дом проводился ритуал: монету оборачивали в красную ткань, завязывали веревкой и закапывали под яблоней с восточной стороны дома. Считалось, что сбора урожая с этого дерева деньги потекут в дом рекой.
Приметы о погоде
- Солнечный день 16 мая – добрый знак. Лето выдастся жарким, а осень – теплой. Можно рассчитывать на щедрый урожай зерна, овощей и фруктов. Голода в этом году точно не будет.
- Если после обеда пошел дождь, вторая половина текущего месяца окажется более прохладной. Местами по ночам возможны заморозки.
- Гром на Мавру-рассадницу наши предки считали хорошим предзнаменованием, веря, что он принесет хорошую погоду летом.
Подготовила Екатерина Зайкова