16 мая православные вспоминают мученицу Мавру, в народном календаре – Мавра-рассадница. В этот день принято было изготавливать обереги, употреблять крапиву в пищу и избавляться от старой посуды. Существовали и строгие запреты, нарушение которых, по поверьям, могло привести к разорению и одиночеству. Давайте разберемся, как следует провести этот день, чтобы избежать бед.

Что нельзя делать

Заниматься уборкой в этот день считалось неблагоприятным, так как вместе с пылью и грязью можно «вымести» из дома благосостояние.

Шум от ремонтных работ мог разгневать Домового, что, по поверьям, приносило беспокойство всем домочадцам.

16 мая не рекомендовалось отправляться за дорогими покупками из-за высокого риска обмана. Поход в магазин или на рынок стоило ограничить приобретением лишь самого необходимого, например, продуктов.

Разбитая, треснувшая посуда или утварь с потускневшим рисунком считались источником неприятностей и безденежья, поэтому от них предстояло избавиться.

Чтобы не лишиться будущего урожая, в день Мавры-рассадницы мужчинам не полагалось работать в огороде. Посадками и поливом должны были заниматься исключительно женщины.

Приглашать гостей на ночь считалось рискованным, так как они могли стать причиной семейных размолвок. Прощаясь с гостем, нельзя было провожать его на пороге, иначе отношения могли испортиться.

Избегайте сплетен, чтобы не навредить своей репутации, и не хвастайтесь, чтобы не навлечь на себя сглаз.

Погружение в печаль в этот день могло, по поверьям, привести к тоске до конца года.

Пролитое утром молоко сулило, по старинным поверьям, около 40 бед.

Чтобы избежать ссор со второй половинкой, утром обязательно следовало позавтракать.

Что можно делать

День благоприятен для огородничества, особенно для посадки капусты

День считался удачным для общения, восстановления старых дружеских связей или заведения новых знакомств. Особое внимание советовали уделить пожилым людям, которые могли нуждаться в поддержке.

Если в семье назревали конфликты, вечерний ужин рекомендовали завершить чаепитием с пирогами и медом, что, по поверьям, помогало восстановить мир и согласие.

Для привлечения достатка в дом проводился ритуал: монету оборачивали в красную ткань, завязывали веревкой и закапывали под яблоней с восточной стороны дома. Считалось, что сбора урожая с этого дерева деньги потекут в дом рекой.

Приметы о погоде

Солнечный день 16 мая – добрый знак. Лето выдастся жарким, а осень – теплой. Можно рассчитывать на щедрый урожай зерна, овощей и фруктов. Голода в этом году точно не будет.

Если после обеда пошел дождь, вторая половина текущего месяца окажется более прохладной. Местами по ночам возможны заморозки.

Гром на Мавру-рассадницу наши предки считали хорошим предзнаменованием, веря, что он принесет хорошую погоду летом.

Подготовила Екатерина Зайкова