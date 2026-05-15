16 мая православные вспоминают мученицу Мавру, в народном календаре – Мавра-рассадница. В этот день принято было изготавливать обереги, употреблять крапиву в пищу и избавляться от старой посуды. Существовали и строгие запреты, нарушение которых, по поверьям, могло привести к разорению и одиночеству. Давайте разберемся, как следует провести этот день, чтобы избежать бед.

Что нельзя делать

  • Заниматься уборкой в этот день считалось неблагоприятным, так как вместе с пылью и грязью можно «вымести» из дома благосостояние.
  • Шум от ремонтных работ мог разгневать Домового, что, по поверьям, приносило беспокойство всем домочадцам.
  • 16 мая не рекомендовалось отправляться за дорогими покупками из-за высокого риска обмана. Поход в магазин или на рынок стоило ограничить приобретением лишь самого необходимого, например, продуктов.
  • Разбитая, треснувшая посуда или утварь с потускневшим рисунком считались источником неприятностей и безденежья, поэтому от них предстояло избавиться.
  • Чтобы не лишиться будущего урожая, в день Мавры-рассадницы мужчинам не полагалось работать в огороде. Посадками и поливом должны были заниматься исключительно женщины.
  • Приглашать гостей на ночь считалось рискованным, так как они могли стать причиной семейных размолвок. Прощаясь с гостем, нельзя было провожать его на пороге, иначе отношения могли испортиться.
  • Избегайте сплетен, чтобы не навредить своей репутации, и не хвастайтесь, чтобы не навлечь на себя сглаз.
  • Погружение в печаль в этот день могло, по поверьям, привести к тоске до конца года.
  • Пролитое утром молоко сулило, по старинным поверьям, около 40 бед.
  • Чтобы избежать ссор со второй половинкой, утром обязательно следовало позавтракать.

Что можно делать

  • День благоприятен для огородничества, особенно для посадки капусты
  • День считался удачным для общения, восстановления старых дружеских связей или заведения новых знакомств. Особое внимание советовали уделить пожилым людям, которые могли нуждаться в поддержке.
  • Если в семье назревали конфликты, вечерний ужин рекомендовали завершить чаепитием с пирогами и медом, что, по поверьям, помогало восстановить мир и согласие.
  • Для привлечения достатка в дом проводился ритуал: монету оборачивали в красную ткань, завязывали веревкой и закапывали под яблоней с восточной стороны дома. Считалось, что сбора урожая с этого дерева деньги потекут в дом рекой.

Приметы о погоде 

  • Солнечный день 16 мая – добрый знак. Лето выдастся жарким, а осень – теплой. Можно рассчитывать на щедрый урожай зерна, овощей и фруктов. Голода в этом году точно не будет.
  • Если после обеда пошел дождь, вторая половина текущего месяца окажется более прохладной. Местами по ночам возможны заморозки.
  • Гром на Мавру-рассадницу наши предки считали хорошим предзнаменованием, веря, что он принесет хорошую погоду летом.

Подготовила Екатерина Зайкова