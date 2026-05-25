В народном календаре 26 мая назвали днем Лукерьи-комарницы, потому именно в это время появляются комары.
Что можно делать
Люди старались усердно трудиться на Лукерью, чтобы в доме все было хорошо. Считалось, что за это человек будет вознагражден, а в доме поселятся счастье и удача.
На Лукерью было принято «заговаривать зубы». Люди прикладывали кусочек дерева взятый у дупла и прикладывали к зубам, просили о здоровье. Потом снова клали его в дупло.
Что нельзя делать
На Лукерью не принято было ничего сеять, так как считалось, что всходы будут плохими.
Плохой приметой считалось плакать на Лукерью, так как это сулило серьезные проблемы из-за которых придется еще больше плакать.
Не принято было в этот день отдавать людям свои вещи, чтобы не отдать им удачу.
Приметы погоды
Если в день Лукерьи (Гликерии) появились комары, то летом ждали богатый урожай ягод.
Если комары летают крупные на Лукерью, то урожай будет хороший и год сытный.
Если много комаров, то ждали дожди и хороший урожай овса.
Если мало комаров, то считалось, что овса и травы не будет.
Если комары вьются в воздухе, то установится теплая и солнечная погода.
Если часто ласточки и стрижи летают, то ждали тепло.
Подготовила Анастасия ЛОСЕВА