В народном календаре 26 мая назвали днем Лукерьи-комарницы, потому именно в это время появляются комары.

Что можно делать

Люди старались усердно трудиться на Лукерью, чтобы в доме все было хорошо. Считалось, что за это человек будет вознагражден, а в доме поселятся счастье и удача.

На Лукерью было принято «заговаривать зубы». Люди прикладывали кусочек дерева взятый у дупла и прикладывали к зубам, просили о здоровье. Потом снова клали его в дупло.

Что нельзя делать

На Лукерью не принято было ничего сеять, так как считалось, что всходы будут плохими.

Плохой приметой считалось плакать на Лукерью, так как это сулило серьезные проблемы из-за которых придется еще больше плакать.

Не принято было в этот день отдавать людям свои вещи, чтобы не отдать им удачу.

Приметы погоды

Если в день Лукерьи (Гликерии) появились комары, то летом ждали богатый урожай ягод.

Если комары летают крупные на Лукерью, то урожай будет хороший и год сытный.

Если много комаров, то ждали дожди и хороший урожай овса.

Если мало комаров, то считалось, что овса и травы не будет.

Если комары вьются в воздухе, то установится теплая и солнечная погода.

Если часто ласточки и стрижи летают, то ждали тепло.

Подготовила Анастасия ЛОСЕВА