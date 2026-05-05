6 мая с давних пор верующие люди чтут великомученика Георгия Победоносца. В народном календаре – Юрьев день. В это время крестьянам разрешалось уйти от одного помещика к другому. Также дата была связана с различными суевериями и обрядами.

Что нельзя делать

Нежелательно ссориться с соседями, употреблять нецензурную брань и выяснять отношения. Нарушителей этих запретов, согласно приметам, ожидает неурожай.

Женам не рекомендуется подозревать мужей в неверности. Лучше отложить серьезный разговор на следующий день, чтобы иметь возможность решить проблемы без разрыва отношений.

Матери не должны оставлять своих детей одних, так как существует поверье, что к ним может прицепиться «нечисть».

Запрещается трудиться на земле после захода солнца, считается, что это может привести к гибели всех посадок.

День неблагоприятен для важных финансовых операций, подписания документов (включая связанные с недвижимостью и трудоустройством), так как велик риск обмана.

Запрещено заниматься шитьем, вязанием и вышивкой, иначе неудачи будут преследовать до конца года.

Чтобы избежать болезней, не рекомендуется стричь волосы и ногти.

Что можно делать

В этот день было принято уделять внимание животным. Речь шла не только о коровах и овцах, которых держали в хозяйстве, но даже о бездомных кошках и собаках. Всех нужно было накормить и приласкать: это сулило удачу в делах в течение всего года.

Важно помнить о пернатых, которых считают проводниками к Высшим силам. Угощая голубей и воробьев, можно заручиться их помощью в обретении безбедной жизни.

День благоприятен для сельскохозяйственных работ, в которых можно привлекать родных и друзей.

6 мая благодарили весну за тепло. Природе нужно было делать подношения, чтобы она подарила хорошую погоду и щедрый урожай. Такая традиция существовала у наших предков еще во времена язычества.

После заката, когда работа на земле заканчивается, следует собираться за столом с близкими, делиться новостями, строить планы и угощаться пирогами или лепешками.

В ночь на 6 мая можно увидеть вещий сон, но сбудется он не сразу. Важно обратить внимание на числа, которые могут подсказать дату или время грядущего события.

На рассвете принято собирать росу в поле и использовать ее для умывания, веря, что она дарует здоровье и красоту.

Девушки, чтобы обеспечить долгосрочные и счастливые отношения, старались, чтобы их избранник посмотрелся с ними в зеркало.

Приметы о погоде

Осадки в Юрьев день – добрый знак, обещающий богатый урожай овощей и фруктов.

Если на улице тепло, то и лето будет жарким.

Сильный ветер 6 мая предвещает раннюю осень.

Если облака плывут по небу, а дождь так и не пошел, в этом году будет много меда.

Подготовила Екатерина Зайкова