День в народном календаре называется Евсей — Овсы отсей. В народе утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой.

Что нельзя делать Запрещалось готовить и употреблять в пищу хлеб и булки из пшеничной и ржаной муки. Якобы из-за этого можно было заболеть.

7 мая ни в коем случае нельзя грустить. Тому, кто нарушит данное правило, мудрецы далекого прошлого сулили год в тоске да печали.

Не разрешалось в этот день ложиться спать, не перестелив простыни. Несвежее белье, если верить приметам, могло стать причиной неудач в личной жизни.

В Евсеев день наши предки не пускали в дом тех, кто пожаловал без приглашения. Если, например, соседка решила заглянуть за солью, с ней могли разговаривать через дверь.

Чтобы не оказаться в долговой яме, в этот день никто не дарил родным и друзьям одежду и текстиль.

Чтобы избежать неприятностей, никому не рассказывайте, что приснилось в ночь на 7 мая. Если привидится что-то жуткое, сразу после пробуждения подойдите к окну и произнесите в открытую форточку трижды: «Куда ночь, туда и сон». Тогда ничего плохого не случится. Что можно делать В этот день обычно сеяли овес в надежде получить щедрый урожай.

Хозяйки обязательно делали выпечку из овсяной муки. Как уже отмечалось, пшеничную и ржаную в Евсеев день использовать не разрешалось.

Хорошо потрудившись на земле, наши предки, устраивали игры и хороводы на свежем воздухе. А после гуляний все собирались за накрытыми столами: ели кашу и выпечку, запивая киселем. Считалось, что эти блюда помогут привлечь богатство.

Чтобы кошелек никогда не пустовал, брали монетку, заворачивали ее в белый платок, завязывали ниткой и закапывали получившийся ритуальный предмет под яблоней с южной стороны дома. Прибыль должна была прийти в дом с новым урожаем.

Сохранились и любовные ритуалы для девушек, мечтавших о замужестве. Красавица брала красную ленту, шла в рощу, завязывала бант на березовой ветке и читала заговор. Считалось, что предложение руки и сердца последует до конца лета, если все сделано верно. Приметы о погоде Если 7 мая ударят заморозки, то до конца месяца будет еще семь холодных дней. Пошел снег? Зерна в этом году будет мало.

Солнце в Евсеев день – добрый знак. Лето будет жарким, а осень – теплой.

Если птиц не видно, впереди гроза.

Ненастная погода в Евсеев день указывает на прохладный и дождливый июнь. Подготовила Екатерина Зайкова