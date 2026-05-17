За что ценят белорусскую продукцию и почему важно поддерживать отечественные бренд





В Беларуси с успехом проходит проект по продвижению отечественной продукции «Кожная пятнiца — роднае, сваё». Он стартовал по инициативе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси в конце прошлого года и призван объединить организации и граждан в деле продвижения отечественных товаров, популяризации их качества, разнообразия белорусских блюд, красоты родного языка. Присоединиться к акции очень просто — каждую пятницу погружайтесь в атмосферу белорусского: готовьте из местных продуктов, покупайте и надевайте одежду и обувь белорусского производства, слушайте музыку белорусских исполнителей, разговаривайте и читайте на белорусском языке. Почему же важно поддерживать свое и за что ценят белорусскую продукцию за рубежом — спросили у экспертов.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Для нас, белорусов, выбор, какой товар купить — белорусский или иностранный, — это вопрос национальной безопасности. Многие никак не могут преодолеть стереотип об элитности импорта. Но это не результат опыта. Это инструмент промывания мозгов, если хотите, который был достаточно успешно применен еще в советском обществе, особенно на позднем этапе развития. Мы же понимаем, что и тогда, и сегодня качество производимых белорусами товаров было и остается одним из лучших в мире… Для Правительства показатель доли отечественных товаров на внутреннем рынке будет наряду с ценами основным критерием оценки работы. Есть продажи — будут объемы производства. ВВП будет и экспорт. Но если не будет продаж, не будет у вас ни ВВП, ни объемов, ни зарплат.

На втором заседании седьмого Всебелорусского народного собрания при обращении с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, 18 декабря 2025 года

Качество в основе

Наше — лучшее. Поэтому мы, наши гости и зарубежные потребители все с большим удовольствием покупаем белорусское. А бренд «Сделано в Беларуси» становится все более популярным и за пределами страны. Ежегодный прирост экспорта свидетельствует о том, что она востребована в других странах и пользуется там популярностью. Белорусская продукция сегодня успешно конкурирует на различных рынках. География экспорта включает более 150 стран. Всего в мире насчитывается 195 государств. То есть вполне можно сказать, что наша продукция известна всему миру. Этот результат достигнут во многом благодаря тому, что Беларусь сохранила и приумножает единое развитие всех элементов инфраструктуры качества. Это техническое нормирование и стандартизация, метрология, аккредитация и оценка соответствия, государственный надзор. Развитие этих направлений создает условия для выпуска качественной и инновационной продукции, которой доверяет потребитель. Акцент на экологичность и натуральность: наши производители преимущественно используют натуральные материалы, сырье в производстве, что также повышает привлекательность белорусских товаров.

— Также отечественные предприятия применяют и современные управленческие технологии, внедряя инструменты системного менеджмента. Это позволяет выпускать товар стабильно высокого качества, не причиняя вред окружающей среде, заботясь о персонале и сокращая затраты, — обращает внимание председатель Госстандарта Елена Моргунова.

— Например, сейчас приоритетное внимание уделяется внедрению принципов бережливого производства на государственных предприятиях. Коротко их можно представить так: в продукции должно быть только то, что нужно потребителю, и ничего лишнего. Это движение поддержано на уровне Правительства.

На любой вкус

Белорусские продукты давно стали гастрономической визитной карточкой страны. Кроме традиционных драников, Беларусь ассоциируется с высококачественной молочкой, мясной и кондитерской продукцией. И сегодня это не просто часть национального образа, а полноценный экспортный бренд. Отечественные предприятия активно работают над тем, чтобы продукция соответствовала международным стандартам. И результат налицо. С каждым годом спрос на белорусское продовольствие растет. На постсоветском пространстве белорусы, пожалуй, единственные, кто не ностальгирует по «тем самым» колбасам, мороженому, сгущенке, тушенке и прочим «вкусам детства». Многие из этих «раритетов» мы продолжаем вкушать. Да и новинки не разочаровывают. Причем многие из них — прямое импортозамещение. Слагаемые успеха: натуральные ингредиенты и жесткий контроль качества. Многие сладкоежки уже успели оценить все преимущества белорусских новинок.

— В современных условиях импортозамещение — важнейшее направление развития производства кондитерской продукции: работа по выводу на рынок новых видов продуктов питания, аналогичных импортируемым, предоставление покупателю расширенного выбора на полке в магазине и создание условий для сокращения потребительского импорта. Профильные организации концерна производят практически все виды кондитерских изделий, аналогичные импортируемым.

В рамках ежегодных программ действий по импортозамещению «Белгоспищепрома», начиная с 2007 года, реализуются мероприятия по освоению выпуска новых товаров с выходом на потребительские и качественные свойства и характеристики не ниже импортных аналогов, расширению ассортимента, улучшению дизайна и качества упаковки, продвижению и рекламе.

Новинками пополнились ассортиментные портфели всех кондитерских фабрик концерна во всех категориях кондитерских изделий, — рассказал председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков.





Выбор очевиден

В Беларуси стабильно растет спрос на автомобили белорусского производства. Результаты апреля подтверждают устойчивый интерес покупателей к современным автомобилям, сочетающим технологичность, практичность и доступность. Речь, безусловно, о машинах, производимых в СЗАО «БЕЛДЖИ». К слову, по итогам прошлого года белорусский производитель стал лидером продаж на внутреннем рынке. На их бренды пришлось около 60 процентов рынка новых авто. С момента запуска завода выпущено более 400 тысяч машин. При этом более 100 тысяч единиц продано в Республике Беларусь. Модель Belgee X50 уже стала народной, и именно она удостоена Государственного знака качества.

— Данный автомобиль действительно наша гордость, — говорит директор предприятия Геннадий Свидерский. — В Беларуси в 2025 году было продано более 11 тысяч единиц X50, рост составил около 33 процентов по сравнению с 2024-м. Модель заняла первое место среди кроссоверов на белорусском рынке, а спрос со стороны покупателей — важный индикатор качества продукции. X50 востребован различными категориями покупателей: частными клиентами, компаниями для корпоративных парков, службами такси, каршеринговыми сервисами. Такая универсальность требует высокой надежности и продуманной конструкции.

Мы не делаем дешевые автомобили — мы делаем доступными качественные автомобили. Это принципиальная разница. И X50 доказал, что можно предложить современный, безопасный, технологичный продукт по разумной цене. И еще один красноречивый факт: в Москве таксисты выбирают именно X50. А они лучше нас знают, как работает ходовая часть. Недавно я разговаривал с руководителем Госавтоинспекции, у них тоже много машин X50. И у них довольно суровый режим эксплуатации. Есть машины, которые проехали 270 тысяч километров. И это тоже показатель.

Цени своё

Сегодня белорусские производители готовы предложить потребителю широчайший ассортимент продукции. Как говорится, на любой вкус и кошелек. Но не всегда выбор отдается своему. Некоторые гонятся за брендами и готовы переплачивать за раскрученное имя. При этом не всегда такая продукция отвечает потребительским запросам качества. Специалисты отмечают, что, приобретая зарубежный товар, вы поневоле инвестируете в экономику страны, производящей тот или иной продукт. Беларусь — социально ориентированная страна. Когда мы покупаем продукты питания, продукты легкой промышленности, тяжелой промышленности, валовая добавленная стоимость остается в нашей стране, что позже возвращается в поддержку нашей жизнедеятельности, наших людей, нашей семьи, наших детей.

— В современном жестко конкурирующем мире не пользоваться и не потреблять отечественную качественную продукцию как минимум нелогично. И считаю, что если ты патриот своей страны, то будешь носить свое и есть свое. Тем более что выбор огромен.

Например, даже среди белорусской продукции у меня есть свои приоритеты. Это тоже определенный мой личный вклад в экономику родного города и региона, — рассказала руководитель Центра анализа гражданских инициатив БИСИ «Народная пятилетка» Екатерина Речиц.

Елизавета Малая, редактор отдела газеты «Авангард»:

– Долгое время на рынке существовал стереотип, что импортное – значит качественное. На поверку все оказывается иначе. Во многих категориях белорусские требования к продукции выше, чем зарубежные. Возьмем, к примеру, нормы по содержанию нитратов, радиационный контроль, особенно в детском питании, или требования к составу колбасных изделий – здесь наш подход жестче и прозрачнее. В этом и кроется один из основных принципов отечественного производства – качество начинается со следования нормам.

Санкции со стороны недружественных стран не стали для нашей республики большим сюрпризом. Задолго до них в Беларуси уже начала выстраиваться система, которая сейчас позволяет заполнять полки магазинов собственной сов-ременной, качественной и востребованной продукцией. В пищевой промышленности реализуются программы по освоению новых товаров с характеристиками не ниже заграничных аналогов: расширяется ассортимент, улучшается дизайн и упаковка. Кроме того, в списке на импортозамещение уже 120 позиций – от медицинской техники и инсулина до велосипедов с электродвигателем.

Однако замещение давно переросло в опережение. Например, в Беларуси первыми в мире освоили замещение алюминия белой жестью на Миорском металлопрокатном заводе. Это дешевле, экологичнее, и такая продукция уже сегодня идет на экспорт в Россию, Армению, Азербайджан и Казахстан.

Мы заняли определенные ниши в производстве, где конкурировать с нами трудно. Молочные, мясные, кондитерские изделия, косметика – все выпущено под контролем системы, не жертвующей качеством ради прибыли. И здесь логично упомянуть инструмент, которого пока нет ни у одной страны Евразийского экономического союза, – Реестр опасной (несоответствующей) продукции. Эта уникальная инициатива Госстандарта находится в открытом доступе. Любой потребитель может зайти на сайт danger.gskp.by и проверить, не оказался ли тот или иной товар в «черном списке». Это реальная защита людей от недобросовестной продукции. Если товар не прошел контроль, он не попадает на прилавок. В противном случае подлежит изъятию.

Почему все это так важно? Потому что выбор своего – инвестиция в национальную безопасность, в рабочие места, социальную сферу. Каждая покупка белорусского товара возвращается в виде поддержки наших школ, больниц, семей. Мы часто даже не осознаем, как работает эта связь. Купил белорусский сыр – и где-то на предприятии у работников гарантирована зарплата. Приобрел белорусскую машину – и автопром продолжает развиваться. Получается, поддерживая отечественное, мы выбираем свое будущее.

И дело здесь не в запретах и не в призывах «не покупать чужое». Рынок потому и рынок, что выбор остается за человеком. Но когда этот выбор подкреплен реальным качеством, прозрачной системой контроля и открытым реестром – спорить с этим, согласитесь, трудно.