В преддверии Дня Великой Победы зал центра детского творчества наполнился не только азартом борьбы, но и глубоким чувством благодарности поколению победителей. Особая ответственность легла на плечи жюри, ведь в состав команд вошли лучшие интеллектуалы учреждений образования района.

Запомнится турнир не только рекордным количеством участников (за первенство приехали побороться 11 команд), но и благодаря погружению в малоизвестные страницы истории. Организаторы предложили знатокам окунуться в атмосферу того времени, прочувствовать судьбы людей через логические задачи. Особое внимание уделили подвигу белорусских женщин – их мужеству в подполье и на фронте. Отрадно, что активными участниками турнира стали пионеры Будакошелевщины. Ребята не просто соревновались в эрудиции, но и показали, что современное поколение пионеров бережно хранит память о героях-сверстниках, сражавшихся за Родину. Для юных участников игра стала не просто конкурсом, а настоящим уроком мужества и верности пионерским идеалам добра и справедливости.

Как отметило жюри, все команды подготовились к турниру максимально серьезно и разрыв в баллах был минимальным. Победу одержала команда «Искатели» Пенчинской школы, ребята которой с первого раунда задали высокую планку. Второе и третье места распределились между командами «Наследники» Дуравичской школы и «Юные гении» гимназии г. Буда-Кошелево.

Главный трофей турнира – переходящий кубок – как символ блестящей победы теперь будет храниться у команды «Искатели». Это не просто награда, а эстафета памяти, которая из года в год объединяет лучших знатоков района, напоминая о том, что интеллектуальные достижения молодежи – важный вклад в сохранение мира, завоеванного великой ценой.

Подготовила Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото из архива участников