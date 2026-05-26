Одни дачники уже сейчас спешат высадить все, другие держат рассаду на подоконниках до лета. Есть культуры, которым не страшна прохлада, а есть те, которые все же лучше высаживать в июне. Авангард расскажет, как в итоге не ошибиться и получить богатый урожай.

Май отличается нестабильной погодой. Дневная температура может достигать летних значений, а ночная опускаться до +1°C с холодным ветром.

Такие перепады вынуждают огородников либо высаживать растения при первом потеплении, либо откладывать работы почти до лета.

Обе стратегии неоптимальные – ранняя высадка угрожает гибелью теплолюбивых видов, запоздалая замедляет развитие. Основной критерий выбора срока – не календарная дата, а реальная температура почвы и прогноз ночных минимумов.

Культуры, устойчивые к майской прохладе

Ряд растений нормально развивается в прохладных условиях и лучше использует весеннюю влагу. Их можно высаживать в мае без дополнительных укрытий при условии рыхлой, не переувлажненной почвы:

лук и чеснок;

горох;

морковь, свекла, редис;

укроп, шпинат, листовые салаты;

капуста.

Картофель – ориентир на состояние грунта

Срок посадки картофеля определяется не календарем, а готовностью почвы. Если земля прогрелась, не слипается в холодные комки и крошится в руках, можно приступать.

В непрогретой сырой почве клубни замирают, часто загнивают и поражаются грибковыми инфекциями.

Огурцы – высокий риск при ранней высадке

Огурцы чувствительны к температуре и воздуха, и грунта. Холодная земля и ночные похолодания ниже +10°C останавливают рост, провоцируют болезни.

Оптимальный срок для перемещения в открытый грунт – конец мая или начало июня, когда устанавливается стабильное тепло.

Культуры, требующие переноса на июнь

Теплолюбивые виды, плохо переносящие переохлаждение, следует высаживать только в прогретый грунт после прекращения заморозков:

огурцы (вне укрытий);

кабачки, тыквы;

фасоль;

арбузы, дыни;

базилик.

Посадка в начале июня в теплую землю без стресса дает более быстрое развитие и лучшую устойчивость к болезням, чем ранняя высадка с последующим переохлаждением.

Томаты – дифференцированный подход

В теплицы томаты допустимо высаживать уже в мае. В открытом грунте высок риск до начала июня, особенно в низинах.

Снизить его помогают дуги с агроволокном, теплые гряды и емкости с водой для накопления тепла. При затяжной холодной и сырой погоде укрытия могут оказаться малоэффективными.

Неактуальность календарных сроков

Традиционные даты и народные приметы (например, «после майских праздников» или «после черемуховых холодов») теряют точность из-за возросшей климатической непредсказуемости. Весна может быть аномально теплой в апреле и холодной в мае.

Приоритетными показателями служат температура почвы, ночной прогноз и фактическое состояние земли.

Практическое правило для теплолюбивых культур

Уверенная высадка возможна при одновременном выполнении трех условий:

ночная температура стабильно выше +10°C;

почва теплая на ощупь;

отсутствие заморозков в прогнозе.

До наступления таких условий капризные растения целесообразно держать в теплице, под временными укрытиями или дождаться потепления.

Преимущество умеренно поздних сроков

Растения, высаженные в теплую землю без холодового стресса, часто обгоняют по развитию те, что длительное время подвергались переохлаждению.

Особенно это выражено у огурцов, кабачков, фасоли и тыквенных. Стратегия небольшой задержки надежнее чрезмерно ранней посадки.