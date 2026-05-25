В Гомельской области стартовала профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». Она продлится до 31 мая, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники милиции проведут комплекс мероприятий по повышению осведомленности населения о киберпреступлениях и способах защиты от них, формированию навыков безопасного поведения в сети. Будет развернута широкая информационная кампания, включая размещение профилактических листовок, объявление данных по громкой связи в объектах социальной инфраструктуры, общественном транспорте.

Особенность традиционной акции на этот раз — проведение встреч с сотрудниками инспекций по налогам и сборам, чтобы довести до граждан информацию об актуальных схемах мошенничества, связанных с декларированием денег.

«Чтобы не стать жертвой мошенников в интернете, не стоит переходить по подозрительным ссылкам, в том числе в письмах из электронной почты. Не следует оставлять реквизиты банковских карт на сайтах, не вызывающих доверия. Нельзя фотографировать и пересылать фото банковских карт и паспорта через соцсети и мессенджеры, даже близким людям» — напомнил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности УВД Гомельского облисполкома Вадим Борсук.