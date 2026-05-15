Фотовыставка «Женщины в журналистике: необычный ракурс» работает на полях VI Форума медийного сообщества Беларуси «Медиасреда сегодня: смыслы или «белый шум» в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

«2026 год объявлен главой государства Годом белорусской женщины. И мы прекрасно все знаем, что в белорусской журналистике очень много ярких, талантливых, красивых, умных женщин. Единственное, нам хотелось их показать не только как профессионалов, не только в их рабочих буднях. Мы прекрасно понимаем, что после того, как у женщины-журналистки рабочий день заканчивается, у нее есть какие-то интересные занятия, увлечения, хобби. Поэтому и родилась идея выставки под названием «Женщина в журналистике: необычный ракурс», — отметил первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич.

На фотовыставке действительно немало необычных ракурсов. Судя по снимкам, спектр увлечений женщин-журналисток очень широк. «От спортивных дисциплин — большого тенниса, скалолазания, восточных единоборств до занятий рукоделием, катания на велосипедах, роликах, выращивания цветов и многих других вещей, которые подчеркивают многогранность белорусских женщин. И вместе с тем убеждают нас, что для женщин-журналисток, работающих в белорусских медиа, нет ничего невозможного», — сказал Андрей Кунцевич. На фотовыставке действительно немало необычных ракурсов. Судя по снимкам, спектр увлечений женщин-журналисток очень широк. «От спортивных дисциплин — большого тенниса, скалолазания, восточных единоборств до занятий рукоделием, катания на велосипедах, роликах, выращивания цветов и многих других вещей, которые подчеркивают многогранность белорусских женщин. И вместе с тем убеждают нас, что для женщин-журналисток, работающих в белорусских медиа, нет ничего невозможного», — сказал Андрей Кунцевич.

На выставке представлено несколько десятков фотографий, которые раскрывают женщину в журналистике. В том числе есть и фото, на которых за работой и в домашней обстановке корреспонденты БЕЛТА.

Как поделилась главный редактор районной газеты «Лепельскі край» Яна Мисник, выставка о коллегах очень интересная. «Женщины-журналисты — это такие солдаты универсального фронта, потому что работа от нас требует полной отдачи, где-то даже смелости, дерзости, где-то, возможно, и какой-то упертости в хорошем смысле. Но при этом женщина все равно остается в первую очередь женщиной. Ее главная миссия — рожать и воспитывать детей, быть хранительницей домашнего очага, быть заботливой. Это тоже нельзя списывать со счетов. И белорусская женщина это все очень грамотно, корректно совмещает. Приятно, что именно в этой профессии женщина может показать себя и как боец информационного фронта, и как добрая, нежная, заботливая жена и мама», — сказала Яна Мисник.

К слову, на основной площадке медиафорума представлены также персональная выставка фотокорреспондента БЕЛТА Сергея Холодилина «ОБЪЕКТИВно — о времени и людях», организована выставка-продажа книг белорусских журналистов «Журналисты пишут книги». Также представлены наработки телерадиокомпаний «Гродно», «Гродно Плюс», «ЛидаМедиаКомпании», редакции газеты «Гродзенская праўда» по теме «Искусственный интеллект в региональной журналистике: новая реальность». К слову, на основной площадке медиафорума представлены также персональная выставка фотокорреспондента БЕЛТА Сергея Холодилина «ОБЪЕКТИВно — о времени и людях», организована выставка-продажа книг белорусских журналистов «Журналисты пишут книги». Также представлены наработки телерадиокомпаний «Гродно», «Гродно Плюс», «ЛидаМедиаКомпании», редакции газеты «Гродзенская праўда» по теме «Искусственный интеллект в региональной журналистике: новая реальность».