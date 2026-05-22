Буда-Кошелевский РОЧС напоминает: впереди летние каникулы, период, когда дети проводят больше времени без контроля взрослых. Именно сейчас особенно важно заранее продумать их досуг и еще раз обсудить правила безопасного поведения.

Уважаемые родители не оставляйте маленьких детей без присмотра даже на короткое время, уделите время профилактике и обязательно:

— обсудите правила безопасности дома, на улице, у воды;

— выучите номера экстренных служб 101 и 112 вместе с ребенком и объясните, в каких ситуациях ими пользоваться;

— уберите спички, зажигалки, свечи, бытовую химию и легковоспламеняющиеся жидкости в недоступные и закрывающиеся места;

— исключите игры и нахождение детей у водоемов, на стройках, в заброшенных зданиях и других опасных территориях без сопровождения взрослых;

— проверьте состояние электроприборов, объясните ребенку, что нельзя трогать розетки, включенные устройства и провода;

— организуйте ребенку полезную занятость: кружки, секции, лагеря, совместные прогулки и занятия снижают вероятность опасных ситуаций.

Более подробные материалы о детской безопасности доступны на YouTube‑канале «МЧС – детям» – там вы найдете обучающие ролики, советы специалистов и наглядные примеры безопасного поведения.



Берегите своих детей! Ваше внимание — лучшая профилактика несчастных случаев.

Подготовила Екатерина Зайкова