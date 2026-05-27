Новые административные процедуры Национального банка доступны на портале «Е-Паслуга», сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.

На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступны к заказу новые административные процедуры Национального банка 548.14.37.1 «Включение в реестр факторинговых организаций с получением свидетельства о включении в реестр факторинговых организаций» и 548.14.37.2 «Внесение изменения в реестр факторинговых организаций, исключение из реестра факторинговых организаций».

Административные процедуры доступны для заказа юридическим лицам после прохождения строгой аутентификации (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты).

Подробные инструкции по доступу к личным электронным кабинетам «Е-Паслугі» размещены на сайте НЦЭУ в разделе «Документы и материалы» и на портале «Е-Паслуга» в разделе «Документация». Техническая поддержка оказывается посредством автоматизированной системы технической поддержки пользователей.