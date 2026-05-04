Новый стиль юбилейного, XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» презентовали в дирекции культурного форума, передает корреспондент БЕЛТА.



В этом году поклонники фестиваля увидят новую концепцию и образы, которые возвращают к истокам. Вместе с уже знакомым васильком на логотипе появилась ладья. Это отсылка к историческому событию, описанному еще в древних летописях, когда прибывшая на ладье княгиня Ольга основала Витебск, а также к одному из первых фестивалей, в частности 1992 года, на афишах которого красовалась такая же лодка.

«В этом году к разработке стиля фестиваля мы подошли нетрадиционно. Подготовили четыре концепции и представили их на суд зрителей. По результатам народного голосования в соцсетях и на выставке в Минске был выбран тот, который сейчас можно видеть на афишах и брендовой продукции. В качестве основного элемента выбрана ладья. Это символ, который отражает наше фестивальное путешествие длиной в 35 лет. Девиз нашей концепции — «Путешествуя между прошлым и будущим, мы создаем искусство настоящего». Ладья наша хрустальная. Как и традиционный фестивальный василек, она имеет грани и отражает грани искусства, таланта, чистоту помыслов», — рассказала журналистам дизайнер фирменного стиля фестиваля Евгения Гурченко.