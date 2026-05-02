С приближением долгожданного дачного сезона садоводы всё чаще задаются вопросом: как теперь будут проходить расчеты за свет в товариществах? Причина интереса — Указ Президента №155, который открывает новые возможности для членов СТ. В главных нововведениях разбирались Smolevichi-24.by.

Что изменилось для садоводов?

Суть указа — избавить дачников от лишних посредников при оплате электроэнергии. Теперь садоводческие товарищества получили право передать свои высоковольтные электросети (линии электропередачи и трансформаторные подстанции) на баланс государственной энергоснабжающей организации. Следующим шагом можно передать и внутренние сети товарищества.

Как только процедура оформления завершена, у каждого члена СТ появляется законное основание заключить прямой договор с РУП «Минскэнерго». Это означает, что платить за электричество, потребленное в домике, бане или хозяйственных постройках, можно будет без участия правления товарищества и каких-либо сборщиков.

Как будут проходить расчеты

Порядок финансовых взаимоотношений уже четко регламентирован. После фактической передачи сетей на баланс государства расчеты за потребленную энергию ведутся напрямую с энергоснабжающей организацией. Регулирует этот процесс постановление Совета Министров №465 от 27 августа 2025 года.

Что это дает дачнику

Прозрачность начислений (показания снимает ресурсник).

Отсутствие наценок и потерь в общем котле товарищества.

Возможность оплачивать свет через привычные каналы (ЕРИП, банки, приложения) без посредников.

Где узнать подробности

Поскольку тема вызвала очень много вопросов, специалисты подготовили подробную пошаговую инструкцию. Заместитель начальника Смолевичского МРО филиала «Энергосбыт» Юрий Дашук пояснил, что для удобства дачников весь алгоритм действий (куда подавать заявление, какие документы готовить, как составить акт разграничения) уже собран в одном месте.

Найти необходимую информацию можно на официальном сайте energosbyt.by по следующему пути:

«Информация потребителям» → «Физическим лицам» → «Памятки» → «Садоводческим товариществам»

Если после изучения материалов останутся неясные моменты, технические специалисты готовы проконсультировать по телефонам горячей линии.

Благодаря Указу №155 дачный сезон 2026 года может стать первым, когда вы забудете о «коэффициентах потерь» и спорах с соседями по оплате счетов. Главный итог нововведения — это реальная возможность для каждого садовода рассчитываться за электричество цивилизованно, прозрачно и напрямую с гарантирующим поставщиком. Осталось только передать сети и заключить договор.